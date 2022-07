Vacances : Ce Lorrain traque les méduses dans le sud de la France

Job d'été: chasseur de méduses. Daniel, touriste de 62 ans, n'a plus l'âge de prendre un emploi étudiant. Mais il s'attèle à sa tâche avec discipline depuis plusieurs années. «Elle ne brûlera personne. Elle est capturée maintenant, les gens peuvent nager», montre fièrement le Lorrain, dans un reportage de BFMTV.

En maillot de bain, casquette sur la tête et lunettes vissées sur le nez, il est devenu une figure de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) pendant l'été. Quatre mois par an, le retraité se rend dans cette célèbre station balnéaire française pour faire le ménage sur la plage. Son objectif? «Rendre service aux gens. Je n'aime pas voir des enfants et des personnes âgées brûlés. C'est désagréable».