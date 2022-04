Collectionneur au Luxembourg - Ce Luxembourgeois a converti ses combles en eldorado du Lego

1 / 9 En 2015, le Luxembourgeois Claude Muller, alors âgé de 42 ans, découvre un kit de Lego Technic, qui va changer sa vie. Dustin Mertes (L'essentiel) Du camion aux grues en passant par des bulldozers, rien ne manque dans la collection de Claude Muller. Dustin Mertes (L'essentiel) Dustin Mertes (L'essentiel)

En 2015, Claude Muller découvre un kit de Lego Technic qui va changer sa vie. Bien qu'il n'ait plus touché à une brique de Lego depuis son enfance, le Luxembourgeois, alors âgé de 42 ans, saute sur l'occasion, ce qui déclenche alors chez lui une véritable passion et marque le début d'une collection qui occupe aujourd'hui presque l'intégralité des combles de sa maison.

Dans sa collection, Claude Muller compte environ 150 modèles dont la plupart proviennent de Lego Technic. «Je m'intéresse à la technique, d'où mon penchant pour Lego Technic. Non seulement les modèles sont très réalistes, mais ils fonctionnent également comme les vrais», explique-t-il. Quant au nombre exact de pièces utilisées, le quadragénaire dit avoir arrêté de compter, indiquant un ordre de grandeur d'environ 152 000 pièces.

De nombreuses heures de travail

Du camion aux grues en passant par des bulldozers, rien ne manque dans la collection de Claude Muller. Pas même quelques vaisseaux spatiaux de Lego Creator. L'assemblage des modèles complexes lui prend 24 à 26 heures, contre deux à trois heures pour les modèles plus petits. Le professionnel a investi, jusqu'à présent, entre 20 000 et 25 000 euros dans son impresionnante collection. Claude Muller porte toutefois un regard critique sur l'évolution des prix de la marque: «Lego est devenu trop cher. Les prix ont grimpé en flèche. Ce n'est plus pour les enfants», dit-il. Rien qu'au cours des sept années durant lesquelles il a monté sa collection, les prix ont considérablement augmenté. Les nouveux modèles peuvent de plus en plus souvent être télécommandés via un smartphone. Les jeunes fans de Lego qui ne disposent ni d'un téléphone portable, ni d'une tablette, se retrouvent le bec dans l'eau. Autrefois, il y avait des télécommandes à part. C'était mieux, à mon avis», dit-il.

Pour l'été, le collectionneur de Medernach convoite déjà le nouveau kit de Lego Technic Liebherr LR13000. Avec ses 2 882 pièces, le modèle de la plus puissante grue sur chenilles au monde coûte l'incroyable somme de 600 euros, ce qui en fait le modèle Technic le plus cher et le cinquième kit de Lego le plus cher de tous les temps. L'épouse de Claude Muller n'a aucun problème avec le loisir très onéreux de son mari. «Je sors moins et reste plus à la maison», plaisante le quadragénaire.

Une création personnelle

Outre les modèles du catalogue, Claude Muller s'aventure aussi régulièrement à la réalisation de ce que l'on appelle les MOCs. Cette acronyme signifie My Own Creation et désigne les créations personnelles des fans de Lego. Grâce à son expérience avec les kits de construction officiels, ses MOCs sortent directement de son imagination, y compris la technique intégrée, comme par exemple les directions. Claude Muller est capable de s'acharner jusqu'à ce que tout soit opérationnel. Il s'est notamment amusé à démonter et à remonter un modèle à six ou sept reprises avant que tout ne fonctionne effectivement.

Dans son salon, Claude Muller travaille actuellement sur une création personnelle particulièrement impressionnante. Fidèle à l'originale, sa grue en Lego mesure 2 m 60 de haut et 1 m 80 de long et est parfaitement équilibrée grâce à de petits contrepoids. Comme une vraie grue.