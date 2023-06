Ce millionnaire chinois passe le bac pour la 27e fois

12 heures de révision par jour

Dans le pays asiatique, cet examen est l'épreuve de toute une vie, surtout pour les plus modestes. Seuls les élèves obtenant un score très élevé peuvent accéder aux meilleures universités, dans un pays où la concurrence est rude dans l'éducation, les places limitées et la pression familiale forte. Et un diplôme d'une université reconnue est synonyme de statut social et quasi-assurance d'être recruté par une bonne entreprise.