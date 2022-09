Charles III : Ce monogramme que les Britanniques verront bientôt partout

Le nouveau monogramme royal a été présenté lundi. Les initiales de Charles III seront notamment affichées sur les bâtiments du gouvernement et les boîtes aux lettres, et estampillées sur les documents officiels. Sous Elizabeth II, le monogramme était «EIIR», pour Elizabeth II Regina (reine en latin). Il deviendra «CIIIR» pour Charles III Rex (roi en latin). Sur les images dévoilées par Buckingham, le C et le R sont entremêlés et une couronne flotte au-dessus des initiales.