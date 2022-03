Ariana Grande : Ce n'était qu'une aventure pour s'amuser

Après avoir roucoulé neuf mois avec le musicien Mikey Foster, la chanteuse Ariana Grande a repris sa liberté.

Pas certain qu'il en aille de même pour son ex, «qui a compris que tout était fini lorsqu'il a vu les photos d'Ariana en train d'embrasser un autre gars». Pour rappel, l'auteur des hits «Side To Side» et «Problem» avait fait la joie des paparazzis, il y a peu, en embrassant un inconnu dans un bar à Los Angeles.