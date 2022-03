Tedros Adhanom Ghebreyesus : «Ce ne sera pas la dernière pandémie»

La pandémie provoquée par le coronavirus ne sera pas la dernière et les tentatives pour améliorer la santé humaine sont «vouées à l'échec» si on ne s'attaque pas au changement climatique et au bien-être animal, estime le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).