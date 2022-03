Classement des centres financiers : «Ce n’est pas une étude sérieuse»

Selon Luxembourg For Finance, l’agence chargée du développement de la place financière, l’étude qui classe Luxembourg 20e centre financier du monde ne peut refléter la réalité.

Ne parlez pas de l’indice Global Financial Centres à Jean-Jacques Picard, porte-parole de Luxembourg For Finance: l’indice qui place le Luxembourg au 20e rang du classement des grands centres financiers du monde est calculé selon des «critères ni fiables ni objectifs mais uniquement sur des commentaires». Cet indice s’apparente davantage à un «sondage qu’à une étude sérieuse», explique-t-il. «Voir Shanghai devant Zurich et Shenzhen devant Paris et Luxembourg témoigne vraiment du manque de crédibilité d’une telle étude».