Politique au Luxembourg: «Ce n’est pas une mission accomplie, mais un constat d’échec»

Claude Wiseler (à droite) et Luc Frieden (à gauche) ont critiqué l'exécutif.

Selon lui, le gouvernement découlant de la majorité DP-LSAP-Déi Gréng «n’a pas été à la hauteur sur de nombreux points». Il cite la sécurité, la santé ou encore la fiscalité. «La hausse de la TVA et la non-adaptation des barèmes d’imposition aux tranches indiciaires pendant des années ont entraîné une baisse de pouvoir d’achat», dénonce le député. Claude Wiseler évoque aussi «une perte de compétitivité par rapport aux pays voisins».

Sur la forme, l’ancienne tête de liste reproche le fait «qu’il n’ait jamais été possible de faire passer des amendements et projets de loi du CSV», la majorité les ayant toujours rejetés, selon lui. Plus que jamais, le CSV se met en ordre de marche pour les législatives du 8 octobre. La formation sera rangée derrière l’ancien ministre Luc Frieden.