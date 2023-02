Séisme en Turquie et en Syrie : Ce papa refuse de lâcher la main de sa fille décédée

L’image est poignante. Recroquevillé dans les décombres de son immeuble, un homme vêtu d’un gilet orange semble regarder dans le vague. Mesut Hancer vient de vivre un insupportable drame: sa fille Irmakleyla, 15 ans, n’a pas survécu au tremblement de terre survenu lundi matin. À Kahramanmaras, dans le sud de la Turquie, aucune aide, aucun secours ne sont en vue. Alors en attendant, Mesut serre la main de son enfant, dont le corps invisible gît sur son matelas, sous un amas de gravats. Pas question de la laisser seule, dans le froid et la mort.

«Où est l’État? Où est-il? (…) Ça fait deux jours et on n’a vu personne. (…) Les enfants sont morts de froid», s’insurge Ali, qui attend aussi des renforts, espérant encore revoir son frère et son neveu, piégés dans les ruines de leur immeuble. Par peur de rentrer chez eux, des survivants ont trouvé refuge à l’aéroport turc de Gaziantep. «Maintenant, nos vies sont tellement marquées par l’incertitude. Comment vais-je m’occuper de ces enfants?», s’interroge Zahide Sutcu qui a fui son appartement avec ses deux jeunes enfants.