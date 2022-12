Film culte : Ce petit détail qui change tout dans «Maman j'ai raté l'avion»

Un TikTokeur a isolé une séquence qui explique pourquoi le petit Kevin McCallister a été oublié. Alors que son père nettoie la table après une bagarre générale, on le voit nettoyer la table sur laquelle trônent les passeports et les billets d'avion. Il jette alors des serviettes en papier dans une poubelle dans laquelle... on peut apercevoir un petit bout d'un billet d'avion American Airlines sur lequel il y a écrit Kevin au feutre noir. L'aviez-vous remarqué?