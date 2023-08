Ce petit oiseau de 25 grammes peut atteindre la hauteur d'un avion de ligne

Une nouvelle étude de la Station ornithologique suisse dévoile qu’au cours de son périple long de 4 500 km et bouclé en une trentaine de jours, le traquet motteux, habitant estival des montagnes européennes, peut voler à plus de 5 000 m d’altitude. C’est grâce à de nouvelles méthodes utilisant la pression atmosphérique que l’organisation a pu déterminer les prouesses du passereau.

Équipés de géolocalisateurs qui enregistrent la pression atmosphérique et l’intensité lumineuse, des individus ont été localisés jusqu’à précisément 5 150 mètres d’altitude.

De courtes escales

Les résultats des données collectées montrent que ces petits oiseaux, qui pèsent 25 grammes en moyenne, font de courtes escales sur les îles de la Méditerranée et de longues escales pour se ravitailler dans les hauteurs de l’Atlas en Afrique du Nord. Durant la migration, les vols ont été plutôt nocturnes et à des altitudes fluctuant généralement entre 2 000 et 4 000 mètres, avec un maximum de 5 150 mètres.