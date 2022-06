Au Bangladesh : Ce pont vaut près de 4 milliards de dollars

Le pont Padma, le plus long du pays avec ses 6,2 km, a été officiellement inauguré. Mais l’infrastructure est liée à des événements peu reluisants, qui datent même d’avant le début du chantier.

Le Bangladesh a inauguré un important pont près de la capitale Dacca, samedi. «Ce pont est notre fierté, un symbole de nos capacités, de notre force et de notre dignité», a indiqué le Premier ministre, Sheikh Hasina. Mais l'infrastructure est liée à des événements peu reluisants avant même le début du chantier. Le Bangladesh a dû financer lui-même ce projet de 3,87 milliards de dollars, après le retrait de la Banque mondiale et d'autres prêteurs face à des accusations de corruption.

En 2019, huit personnes ont été tuées dans des lynchages provoqués par des rumeurs sur les réseaux sociaux selon lesquelles des enfants auraient été enlevés et sacrifiés comme offrandes pour la construction du pont. Plus de 30 autres personnes ont été agressées à cause de ces rumeurs. Ce pont routier et ferroviaire de 6,2 km est le plus grand du Bangladesh.