Le Luxembourg redoute une vague de bronchiolite à partir du 1er octobre

Après l'automne et l'hiver 2022/2023 marqués par une épidémie de bronchiolite d'une ampleur rarement vue, avec 263 très jeunes enfants hospitalisés entre novembre et décembre, une nouveauté suscite l'espoir des autorités sanitaires cette année: un traitement préventif anti-VRS, pour virus respiratoire syncytial, responsable de l'infection qui frappe avant tout les nourrissons. Développé par le géant pharmaceutique français Sanofi, il est baptisé Beyfortus et basé sur la molécule nirsévimab.

Alors que le Luxembourg entrera comme ses voisins dans une période de haute circulation du virus dès le 1er octobre, le ministère de la Santé a détaillé ce vendredi les possibilités qui s'ouvrent aux parents pour vacciner leurs enfants. «Cette nouvelle immunisation, administrée par injection intramusculaire, peut être proposée aux nouveau-nés dès la naissance en maternité», est-il précisé.

100% des enfants de moins de 2 ans seraient touchés

Une vaccination recommandée pour tous les nouveau-nés qui vont naître au Luxembourg, d'ici au 30 mars, «avant la sortie de la maternité», ceux qui sont nés depuis le 1er janvier mais pas encore immunisés et les enfants de plus d'un an «présentant des affections qui augmentent le risque d'infection grave». Une injection chaque année jusqu'à l'âge de deux ans est préconisée, mais chaque parent est invité à se renseigner auprès de son pédiatre. Les doses de vaccin seront disponibles auprès des maternités et des pédiatres.

Très fréquente, la bronchiolite est généralement sans gravité mais peut s'accompagner de complications. L'arrivée de ce traitement préventif, qui enthousiasme une partie du corps médical, ne saurait suffire à éviter une épidémie, ont prévenu cette semaine les autorités sanitaires côté français, rappelant la nécessité d'éviter d'exposer son bébé et de maintenir la vigilance sur les gestes barrières.

«Il est estimé que les infections respiratoires à VRS touchent 60% des enfants de moins de 1 an et près de 100% des enfants de moins de 2 ans, parfois plus d'une fois par saison», note le ministère de la Santé au Luxembourg. C'est l'une des principales causes de consultation en médecine générale et aux urgences pédiatriques, ainsi que la principale cause d'hospitalisation en période d'incidence maximale.

