Marrakech du rire: «Ce que je retiens du passage de Nawell? Son mari!»

Et la prestation de cette dernière n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. La raison? Son mari, Djebril Zonga. Évoquant la charge mentale lors de son passage sur la scène du palais El Badi, Nawell Madani a fait quelques confidences sur son couple, explique «Purepeople». «Mon mari est mannequin et acteur. Ouais je ne me fais pas chier… On a le même âge lui et moi, sauf que je fais 10 ans de plus que lui. Je pense que c’est parce que je suis stressée, je m’occupe de tout, je pense pour deux», a-t-elle notamment déclaré devant les spectateurs.