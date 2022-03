Tablette Apple : Ce que l'iPad ne possède pas...

Steve Jobs a répondu aux attentes des technophiles en dévoilant l’iPad, un produit à mi-chemin entre l’iPhone et le netbook. Cependant, la tablette d’Apple comporte des lacunes importantes.

Steve Jobs a eu beau décrire son nouveau joujou comme «un produit vraiment magique et révolutionnaire» lors de la présentation mercredi de la « dernière création » d’Apple, il reste néanmoins que l’iPad a déçu un certain nombre de technophiles. Car si Apple a bien répondu à leurs attentes en matérialisant la tablette Apple, cette dernière comporte des défauts majeurs.

Premièrement, comme les autres produits mobiles d’Apple, l’iPad ne prend pas en charge les animations Flash. Un défaut qui prive l’appareil d’un élément fondamental, notamment pour la navigation Internet. L’iPad n’est de plus pas multitâches. On ne pourra donc pas lancer plusieurs applications en même temps.

Par exemple, naviguer sur le web tout en gardant son programme de messagerie ou de microblogging ouvert ne sera par conséquent pas possible. On comprend mieux pourquoi il s’agit d’un appareil considéré comme le chaînon manquant entre l’iPhone et le netbook, son but n’étant pas celui de remplacer ce dernier.

La tablette iPad ne dispose par ailleurs pas d’un écran OLED comme en faisaient pourtant état les dernières rumeurs propagées sur Twitter par Jason Calacanis, un sérial entrepreneur influent dans la Silicon Valley. Malgré une grandeur d’écran de 9,7 pouces bien adapté et un affichage au contraste élevé, son format est de 4:3. Les nombreuses personnes qui regardent beaucoup de vidéos sur le web, auraient peut-être préférer avoir un version en 16:9 plus confortable.

Bien que l’iPad possède un haut-parleur et un microphone, de sorte à pouvoir passer des appels via les services de VoIP comme Skype, la visioconférence n’est pas possible, la tablette étant privée d’une caméra frontale. D’ailleurs, aucune caméra n’est intégrée sur l’iPad. En outre, comme sur l’iPhone et l’iPod Touch, la batterie ne peut pas être facilement remplacée. Sur la liste des défauts figure également l’absence de GPS. Les personnes voulant déterminer leur position devront le faire via le réseau Wi-Fi, entraînant des résultats moins précis que ceux fournis par le module GPS intégré.