Corée du Nord: Ce que l'on sait de la fille du dirigeant Kim Jong-un

C'est elle qui fait le plus parler.

Le dirigeant Kim Jong-un a en effet sorti sa fille pour un imposant défilé militaire. Sur la gauche, c'est Ri Sol Ju, la mère de Ju Ae et épouse de Kim.

Ce ne sont pas les missiles nucléaires, les soldats marchant au pas cadencé ou les généraux à la poitrine bardée de médailles qui ont captivé le plus l'attention pendant un récent défilé militaire en Corée du Nord : c'est une fillette de 10 ans. Aux côtés du dirigeant du pays, Kim Jong-un, la jeune fille - probablement son deuxième enfant, Ju Ae – a inspecté une garde d'honneur à l'occasion de la dernière en date d'une série d'apparitions très médiatisées qui ont suscité des conjectures enfiévrées selon lesquelles elle aurait été désignée héritière. L'AFP revient sur ce que l'on sait de la fillette.

Qui est-elle ?

Pendant des années, les médias d'État nord-coréens n'ont jamais mentionné les enfants de Kim, bien que l'agence de renseignement sud-coréenne ait déclaré qu'il en avait trois avec sa femme. On pense qu'ils ont environ treize, dix et six ans. La seule confirmation jusque-là était venue de l'ancienne star américaine du basket-ball Dennis Rodman, qui affirmait avoir rencontré une petite fille de Kim appelée Ju Ae au cours d'une visite en Corée du Nord en 2013.