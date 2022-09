Au Luxembourg: Ce que les locataires doivent savoir face à la flambée des prix de l'énergie

Afin d'éviter les mauvaises surprises, bailleurs et locataires devraient prendre les devants en matière de charges locatives.

Les prix du pétrole et du gaz ont explosé au cours des derniers mois. Le ministre de l'Énergie Claude Turmes a confirmé mardi une augmentation drastique du prix du gaz chez le fournisseur d'énergie Enovos. Ce qui en fait trembler plus d'un avant le prochain décompte de charges locatives. Même si, pour la plupart des résidents locataires, il n'interviendra pas avant l'an prochain. Alors que les bailleurs veulent éviter de devoir présenter des factures trop élevées, les locataires s'inquiètent des acomptes et des arriérés de charges.

Mais qu'en est-il des avances mensuelles? Les propriétaires peuvent-ils simplement les augmenter? «Oui, par écrit», explique Navid Poushanchi, juriste à l'Union Luxembourgeoise des Consommateurs nouvelle a.s.b.l. (ULC). Il précise qu'au Luxembourg, le pourcentage de l'augmentation des avances de charges n'est pas plafonné. Les conditions sont toutefois régies par la loi de 2006 sur le bail à usage d'habitation. Ainsi, l'augmentation doit être établie de manière objective et correspondre à la situation réelle; les augmentations d'avances de charges fictives ou non fondées en tant que «cadeau» au bailleur ne sont pas autorisées et apparaîtraient de toute façon sur le décompte suivant. En outre, les augmentations rétroactives ne sont pas autorisées.

De la bienveillance plutôt que des litiges

Que se passe-t-il si le locataire préfère mettre lui-même de l'argent de côté plutôt que de payer des avances de charges mensuelles plus élevées? C'est en principe possible «si le bailleur est d'accord», précise Navid Poushanchi qui recommande la flexibilité dans l'intérêt des deux parties. Il est, par exemple, possible de trouver un juste milieu en versant une partie des avances plus élevées à l'avance et en économisant soi-même une partie. En réduisant les avances, le locataire prend toutefois un certain risque. En effet, s'il n'est pas en mesure de payer un arriéré de charges, le bailleur peut, dans le pire des cas, mettre un terme au contrat de bail. «Si le locataire ne paie pas le propriétaire, il s'agirait d'une faute grave en droit de location, qui justifierait la résiliation du bail», explique le juriste. Le propriétaire n'aurait, au passage, pas le droit de simplement couper le chauffage.

Même en l'absence de paiement, le juriste de l'ULC plaide pour la bienveillance. Pour que les bailleurs récupèrent leur argent pour le gaz et le fioul et pour que les locataires conservent leur logement, il est par exemple possible de s'accorder sur un paiement échelonné. «En tant que service de médiation, notre objectif premier est d'éviter les litiges devant les tribunaux», conclut-il.