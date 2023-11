Ce que l’on porte aux pieds est révélateur de son âge

Des avis partagés

D’après certains commentaires, le fait de ne pas voir les chaussettes donne l’illusion de jambes plus élancées. D’autres justifient leur choix de chaussettes basses: «Les chaussettes qui dépassent me rappellent la façon dont ma mère m’habillait quand j’étais enfant. Ça me donne l’impression d’être à nouveau un bébé», «Une fois, j’ai porté des chaussettes qui dépassent à la salle de sport. J’avais vraiment l’impression que c’était moche et à chaque fois que je me voyais dans le miroir, je ne voyais que mes chaussettes», commente une autre.