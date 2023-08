Ce que l’on sait du feu qui a fait un carnage sur l’île de Maui

Comment les incendies ont-ils démarré?

Une mauvaise gestion de crise?

Les habitants sont encore abasourdis par la rapidité du désastre. «On a vu la fumée de loin. Le temps qu’on rentre, en une ou deux minutes, la fumée noire s’infiltrait dans la maison», a raconté à l’AFP Saraí Cruz. «Il fallait se dépêcher, on a pris ce qu’on a pu, les choses importantes. On a pris la voiture, on voyait les flammes chez les voisins, leur maison brûlait déjà.»

Comment expliquer la vitesse du feu?

La topographie de Maui, une île qui compte deux volcans et plusieurs montagnes en son centre, avec une côte plutôt plate, a également joué un rôle. Les rafales venues de l’océan se sont transformées en «vents descendants» qui «ont été poussés sur les pentes de l’île vers la ville», explique Thomas Smith, professeur de géographie environnementale à la London School of Economics. Ces vents descendants sont typiquement «secs et chauds», ce qui réduit l’humidité de la végétation et rend les incendies «plus extrêmes».