ArcelorMittal – Ce que Montebourg reproche à Mittal

Quelque 78 salariés de la CGT d'ArcelorMittal de cinq établissements du groupe ont récemment assigné en référé leur direction devant le tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) pour «discrimination syndicale», a-t-on appris lundi auprès de leur avocate. «Ces salariés d'ArcelorMittal et de Aperam, détenue majoritairement par la famille Mittal, ont tous ressenti les effets de leur militance et de leur prise de mandat et cela s'est traduit par une rémunération moins élevée que celle de collègues entrés la même année dans l'entreprise ou encore par une évolution professionnelle moins bonne», a expliqué Me Emmanuelle Boussard-Verrecchia, avocate des salariés.