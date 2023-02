Disparition en France: Ce que révèlent les derniers messages de Leslie

Leslie et Kevin ont disparu il y a plus de deux mois dans l’ouest de la France. DR

Ce sont les dernières traces de vie connues de Leslie Hoorelbeke . La jeune femme de 22 ans a disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022 à Prahecq (ouest), tout comme son petit ami Kevin Trompat et son chien, Onyx. Plus de deux mois après, les proches sont toujours plongés dans une insupportable incertitude et l’enquête semble ne pas avancer. Les derniers SMS de Leslie, que «Le Parisien» a pu se procurer, viennent apporter un semblant de lumière sur cette nuit fatidique.

Le soir du 25 novembre, Leslie et Tom étaient invités chez Nicolas pour une soirée «blanquette de veau». Après le repas, le couple devait passer la nuit chez Tom, un voisin habitant tout près. Tom a fait un passage éclair chez Nicolas vers 19h30 et s’est ensuite absenté pour se rendre à une autre fête. Vers 2h30, il a écrit à Leslie pour lui demander si elle et Kevin se trouvaient encore chez Nicolas et s’ils allaient bientôt rentrer chez lui. «Oui petite tête… toujours pas», lui a répondu la jeune femme à 2h36.

Contacté par «Le Parisien», Tom explique s’être intéressé à l’emploi du temps du couple cette nuit-là parce que Leslie et Kevin s’apprêtaient à s’installer ailleurs. «J’avais donc envie de passer un peu de temps avec eux cette nuit-là», confie-t-il. En filigrane, le jeune homme évoque une consommation de drogue. Depuis l’endroit où il faisait la fête, Tom aurait en effet eu l’intention d’ingérer un carton de LSD, une drogue puissante qui l’aurait ensuite empêché de prendre le volant. «Je prends un carton si vous pensez rester longtemps, sinon je reste cool», a-t-il donc répondu à Leslie à 2 h 38.

«De toute façon c’est ouvert chez toi, non? Fais comme bon te semble pour le carton, mais fais attention», a écrit la jeune femme à 2 h 44. Leslie a ensuite semblé se sentir mal, si l’on en croit son message envoyé à Tom à 2 h 53: «Je viens de vomir mes tripes plein de sang (sic). Dès que je rentre, je me pose, je ne suis pas très bien là.» Tom a alors demandé à son amie de lui donner des nouvelles, ce à quoi elle a répondu «Oui, toujours chez Nicolas…». Puis, plus rien.

Une courte romance avec Leslie

Tom, qui a lui-même fourni les captures d’écran de ces échanges au «Parisien», dit n’avoir pas plus d’explications. «Je lui ai envoyé d’autres messages entre 3 et 4 heures pour avoir de ses nouvelles. Je sais qu’ils ont été lus, mais ils sont restés sans réponse», explique-t-il. Le jeune homme a été entendu plusieurs fois par les enquêteurs mais n’est, pour l’heure, pas considéré comme suspect. Mais ses liens avec le couple ainsi que le rôle qu’il a pu jouer cette nuit-là restent flous.

Tom se serait lié d’amitié avec Kevin en 2020 et les deux auraient été impliqués dans un trafic de drogue. Si Tom avait pris ses distances avec le milieu des stupéfiants, son ami aurait au contraire développé son réseau. Un témoin assure d’ailleurs que dans la nuit du 25 au 26 novembre, Kevin avait des rendez-vous en lien avec ce trafic à Prahecq. Les parents de Kevin, eux, démentent avec force le fait que leur fils soit un dealer. Si le père du jeune homme de 21 ans est actuellement en prison pour menaces de mort, Kevin, lui, n’a aucun antécédent judiciaire.