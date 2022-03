Union européenne : Ce que va changer le traité de Lisbonne

Pour Barroso, ce texte, qui entre en vigueur aujourd'hui, va donner à l'Europe «les outils nécessaires pour relever les défis futurs et répondre aux demandes des citoyens».

L'UE sera bientôt à plus de 30 membres. (DR)

Outre la principale innovation à savoir la création d'un poste de président permanent du Conseil européen confié au Belge Herman Van Rompuy et la création d’un poste de Haute représentante pour les affaires étrangères confié à La Britannique Catherine Ashton, ce texte, hérité du projet mort-né de Constitution européenne, constitue la dernière tentative avant très longtemps pour réformer le fonctionnement de l'UE, après dix années de laborieux efforts en ce sens.

Le texte doit permettre de faciliter les prises de décisions d'une Union élargie à 27 pays, et peut-être bientôt à plus de trente avec les Balkans et l'Islande, en limitant les droits de veto.