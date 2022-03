Hausses et baisses... : Ce qui change au 1er janvier en France et en Belgique

Au Luxembourg, l’essence et le tabac vont augmenter mais qu’en est-il des bonnes et mauvaises nouvelles chez nos voisins français et belges?

En France

Revenus

RSA : le Revenu de solidarité active (RSA) augmente de 1,2%, à 460,09 euros mensuels pour une personne seule sans enfant.

SMIC : le Smic est porté à 8,86 euros l'heure, soit 1.343,77 euros mensuels brut (quelque 1.056 euros net) sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Santé

Forfait hospitalier (journalier) augmenté de 16 à 18 euros.

Hausse des tarifs des assurances complémentaires (mutuelles santé ou assurances privées). Les cotisations des mutuelles santé devraient augmenter de 5% en moyenne.

Assurances

Auto : les tarifs vont augmenter de 5% en moyenne.

Habitation : les tarifs vont augmenter de moins de 5% en moyenne.

Transports

TGV : hausse des tarifs de 1,9% en moyenne à compter du 5 janvier.

Bonus écologique et prime à la casse: pour l’achat d’un véhicule émettant peu de CO2, nouveau calcul des seuils et réduction (à la baisse) du montant des principaux bonus. La prime à la casse automobile - attribuée pour l'achat d'un véhicule neuf peu émetteur de C02 assorti de la destruction d'un véhicule de plus de dix ans - va baisser de 1 000 à 700 euros, avant d'être encore réduite de 700 à 500 euros au 1er juillet.

Fiscalité





La taxe carbone a été annulée mercredi par le Conseil constitutionnel. Le gouvernement présentera le 20 janvier un projet de nouvelle taxe. . De ce fait, les hausses prévues du gasoil, de l'essence, du fuel et du gaz, n'entreront pas en vigueur. .

Chiens dangereux





Les propriétaires de chiens dangereux devront théoriquement posséder un «permis de détention» délivré par le maire de leur commune de résidence, après parution d'un décret qui n'était toujours pas publié mercredi au Journal officiel.

En Belgique

Baisse de salaires





La déflation fait perdre des euros aux quelque 300 000 salariés qui dépendent de la Commission paritaire des employés (dite CP218). Ils verront leurs salaires bruts rabotés dès le 1er janvier de 0,43%, selon l'agence de presse belge Belga. Sur un salaire brut de 2 500 euros, cela fait 10,75 euros de moins

Contrôle technique plus cher





Il verra son prix augmenter de près de 15%. Ainsi, si vous êtes frontalier belge et propriétaires d'une essence, il vous en coûtera désormais 31 euros en lieu et place des 27,50 euros actuellement en vigueur. Si vous roulez en diesel, vous devrez vous acquitter de 38 euros, contre 33,50 euros actuellement.

Restauration

Élargissements de l’interdiction de fumer dans les lieux de restauration.

Il existe déjà une interdiction de fumer dans les restaurants mais celle-ci va s’étendre désormais aux cafés où l’on peut manger.

Baisse de la TVA dans la restauration.

Elle baissera de 12% pour un double objectif : plus d’emplois dans le secteur et lutte contre le travail au noir.

Service militaire volontaire





17 ans après la fin de la conscription, le pays réintroduit le service militaire sur la base du volontariat. Une formation militaire d’un an dans une unité choisie au préalable.

Timbre





Le prix d’un timbre poste augmentera de 0,1 euro à 0,69 euro. (Le carnet de 10 reste à 5,9 euros)

MCM Belgique disparait





La chaîne musicale, créée il y a 15 ans, rend l’antenne faute d’annonceurs.