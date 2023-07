Grand Est Mondial Air Ballons à Chambley: «Ce qui est surprenant en montgolfière, c’est le calme»

L'événement rassemblera 3 000 pilotes et membres d'équipage. AFP

«Un vol en ballon est fluide. On a la sensation d’être dans ascenseur qui nous emmènerait loin du plancher des vaches. Le calme est surprenant. Quand on est à une certaine altitude, on n’entend plus rien. C’est la première chose que notent les passagers», relate Claude Hermes, 56 ans.

L’aérostier luxembourgeois ne manquera pas le Grand Est Mondial Air Ballons (GEMAB) à Chambley, en France. De ce vendredi au 30 juillet, la fête aéronautique dansera son lent ballet de l’autre côté de la frontière. «C’est extraordinaire!, s’enthousiasme Claude. On parle de 500 000 visiteurs. Lors de la Grande ligne, près de 500 montgolfières sont dans les airs. C’est le plus grand rassemblement dans le monde. Tout le monde veut y être. Quand la météo se prête au vol, les pilotes sont comme des fous».

Les aérostiers voleront le matin et le soir. «Les briefings matinaux sont à 5h45. Le soir on se couche tard. Le reste du temps, je crois qu’on va se reposer».

Une passion née lors du championnat mondial en 1993

Claude a été pris par la passion des ballons «lors du championnat mondial qui s’est tenu au Luxembourg en 1993. J’ai commencé à aider comme équipier. Et, en 2000, j’ai passé mon brevet». Son loisir, qu’il pratique à côté de son travail dans le secteur bancaire, lui prend du temps.

Membre du cercle luxembourgeois de l’aérostation, il essaie de faire «entre 15 et 20 vols par an». Et un vol, ça se prépare. On ne peut pas se dire le jour-même «je vais voler ce soir». Il faut trouver l’équipe, vérifier si la météo est bonne, aller chercher le ballon, l’amener sur le site, le monter faire le vol, rentrer, refaire le plein de gaz, ça prend à peu près cinq heures», évalue-t-il.

«On était 300 ballons à flotter au soleil, coupés du monde»

Le Luxembourgeois qui a beaucoup visité des événements ballons aux États-Unis, au Canada et en Europe, ne rechigne pas à être simple passager. «On savoure plus, on ne doit pas se concentrer, on sait que le copain qui pilote connaît son métier».