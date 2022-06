Événement au Luxembourg: «Ce qui fait le manga, c’est son énergie»

«Quand j’étais petite, je connaissais les animes du Club Dorothée en avance sur mes camarades car ces dessins animés étaient en général sortis cinq ans plus tôt au Japon», relate Ikuko Ikeda, résidente d’origine japonaise. L’illustratrice jeunesse et mangaka (auteur de mangas) sera ce week-end à Luxexpo The Box pour l’Anime Focal Expo Luxembourg, la première grande convention consacrée spécifiquement aux mangas et animes. Comme elle, une centaine d’exposants, entre auteurs, commerçants en BD, figurines, mais aussi restaurateurs attendront le public. Ce sont ces derniers qu’Ikuko Ikeda attend avec impatience. «J’ai repéré des douceurs japonaises difficiles à trouver au Luxembourg», sourit-elle.