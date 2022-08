Alice Pol: «Ce qui m'intéresse, c'est l'humanité»

En plus de jouer la comédie, la talentueuse Alice Pol sortira bientôt son premier roman. imago images / ELIOTPRESS.ONLINE

Avec sa gaieté contagieuse, Alice Pol se glisse de nouveau dans la peau de Sophie dans «Les Vieux Fourneaux 2: Bons pour l’asile». Dans cette comédie, qui sort en salle mercredi 17 août 2022, l’actrice française de 39 ans, qui est une grande timide dans la vie, retrouve ses joyeux lurons du troisième âge, dont elle prend soin, incarnés par Pierre Richard, Eddy Mitchell et Bernard Le Coq.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de retrouver votre rôle dans cette suite des «Vieux Fourneaux»?

La première chose, c’est l’écriture de Wilfrid Lupano (ndlr: l’auteur de la bande dessinée «Les Vieux Fourneaux», dont le film s’est inspiré) avec ses dialogues ciselés, sa fantaisie et en même temps ce n’est pas naïf. On rit de choses qui peuvent être parfois complexes et sociétales. Son écriture est donc assez irrésistible, qu’on le lise en bande dessinée ou en scénario. Ensuite, je suis toujours avec attention ce que le public pense des œuvres qu’on peut proposer. C’est très important pour moi, pour ma carrière. Le succès du premier volet des «Vieux Fourneaux» m’a touchée. Cela donne du sens à ce qu’on fait. Je ne fais pas des personnages juste pour me satisfaire moi-même. On le fait quand on débute, mais après c’est un échange. Ça m’a fait aussi plaisir de retrouver mes compères qui sont assez irrésistibles.

Comment était-ce de tourner avec tous ces comédiens âgés et expérimentés?

J’aime beaucoup travailler avec des gens de générations différentes, avec des gens plus âgés, plus jeunes ou même avec des enfants. J’adore la mienne, mais il est vrai qu’on apprend beaucoup de choses et pas uniquement dans le métier, mais aussi au niveau de la vie, en tournant avec l’ancienne génération. C’est une communication qui est riche. Bernard Le Coq est un homme vraiment délicieux, que j’ai découvert dans ce film. C’est un très grand acteur. Il est aussi généreux dans la vie. C’était aussi génial de retrouver Eddy Mitchell et Pierre Richard.

La vieillesse vous fait-elle peur?

Je suis davantage effrayée par le décès que par la vieillesse. Je me suis toujours beaucoup interrogée là-dessus. Quand je vois des gens âgés, j’ai plutôt l’espoir, peut-être vain, d’une forme de sagesse et d’expérience. J’ai toujours été proche de personnes âgées et ce qui me touche beaucoup, c’est que je me suis aperçue qu’on ne change pas tellement en fait. On leur parle comme s’ils avaient toujours été vieux, comme s’ils n’avaient jamais fait de conneries, jamais hésité dans la vie ou pris des vents. Ce qui m’amuse beaucoup ce sont les gens âgés qui parlent comme s’il n’y avait pas d’âge. Je trouve que l’âge est une notion un peu restrictive. J’aime qu’on n’ait pas d’âge. C’est comme pour le niveau social. Je trouve triste de se définir par rapport à ce qu’on gagne, d’où on est né. Qu’on soit né là ou ailleurs et à quelle époque, je ne trouve pas cela primordial.

Comment pourriez-vous décrire votre personnage, Sophie, dans cette comédie?

Elle est courageuse. Elle a un bébé, mais on ne sait pas de qui. Elle est généreuse parce qu’elle est beaucoup dans l’entraide et le partage. Et en même temps, elle a un tempérament bien trempé. Elle n’est pas coléreuse, mais il ne faut pas l’emmerder trop longtemps (rire)!

Avez-vous des points communs avec elle?

Au niveau de l’énervement, je mets beaucoup de temps avant de le ressentir, mais quand ça part c’est dramatique, alors je m’arrange pour que ça ne parte pas (rire)! Sophie est donc beaucoup plus mèche courte que moi. Avec elle, ça part plus vite. Quant à son courage et à sa générosité, c’est difficile de parler de soi en ces termes, mais je dirais que je suis quelqu’un de volontaire.

Vous êtes jeune maman dans cette comédie. Cela vous a-t-il donné l’envie d’avoir un enfant un jour?

Je ne sais pas. Parce que je sépare bien les choses. On apprend à faire ça quand on fait ce métier. Quand on est très jeune et qu’on tourne ses premiers films, on prend tout au pied de la lettre et cela imbibe vraiment votre vie. Maintenant, je mets plus de distance avec mes rôles parce que sinon plein de choses sont douloureuses à tourner. Suivant ce qu’on vit, se mettre dans un personnage peut être compliqué. Mais tout ça est très instinctif. Moi, j’adore jouer avec les enfants à partir de 4 ou 5 ans. Ils sont très spontanés et j’aime bien ce rapport-là, car il n’y a pas de réflexion.

Le film parle aussi des réfugiés clandestins en France. Quel est votre avis à ce sujet?