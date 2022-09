Fédération française de football : «Ce qui se passe là n'est pas super pour préparer une Coupe du monde»

«C'est vrai que ce qui se passe là n'est pas super pour préparer une Coupe du monde, on ne va pas se mentir», estime une source proche de la Fédération française de football (FFF). La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, à l'initiative d'une réunion vendredi matin avec le président de la FFF Noël Le Graët et sa directrice générale Florence Hardouin, avait prévenu dans une interview au Parisien qu'elle ne les recevrait pas pour «prendre le thé».

Une invitation qui avait donc bien des airs de convocation. L'échange a duré près d'une heure, un moment à l'issue duquel la ministre a diplomatiquement «pris bonne note» des explications des deux dirigeants, selon le communiqué du ministère. Mais cela n'a visiblement pas suffi. Car la ministre leur a indiqué «qu'elle allait engager une mission de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) d’audit et de contrôle sur le pilotage de la Fédération et le respect des obligations qui s’y attachent», d'après les termes du communiqué.

«Harcelées sexuellement, mais aussi moralement»

«Noël Le Graët s’est engagé à transmettre à cette mission, dans la plus complète transparence, tous les rapports produits dans la période récente sur la FFF et notamment ceux ayant trait à sa gouvernance et à son management», a ajouté le ministère. Pour le président de la FFF, cette affaire de SMS à caractère sexuel, si elle est avérée, est épineuse. La «3F», remise sur pied par le dirigeant breton après le cauchemar de la grève des Bleus à Knysna au Mondial 2010, et auréolée du sacre planétaire huit ans plus tard à Moscou, pourrait elle aussi en pâtir.