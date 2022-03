Accidents de la route : «Ce qui se passe sur nos routes est regrettable»

LUXEMBOURG - Depuis le début de l'année, pas moins de 26 personnes ont perdu la vie sur les routes du Grand-Duché, dont cinq motards en l'espace d'un mois et demi. Retour sur un phénomène qui inquiète.

L'année 2013 pourrait bien être l'une des plus mauvaises années depuis 10 ans en matière de nombre de morts sur la route. Avec 26 décès enregistrés depuis le début de l'année, selon les relevés effectués par L'essentiel Online, dont cinq motards depuis le mois de juillet, le bilan s'annonce lourd. Soit 34% des victimes de la route. À titre de comparaison, 34 personnes avaient officiellement trouvé la mort sur l'ensemble de 2012. Une situation qui inquiète, même si police et gouvernement refusent de commenter ces chiffres non encore officiels.

Alternance entre prévention et répression

Un phénomène loin d'être nouveau mais qui prend, cette année, une ampleur particulière. «Il faut prendre en compte plusieurs critères pour expliquer la mortalité des motards et faire la part des choses entre l'erreur de pilotage individuelle et l'implication dans une collision avec un autre véhicule, assure Vic Reuter, porte-parole de la police. D'une part la tentation naturelle à rouler vite, tentation liée au faux sentiment de liberté propre à l'été et d'autre part les particularités de la conduite d'un deux-roues qui est totalement différente de celle d'une voiture. Des éléments qui relèvent à la fois de mesures politiques, policières et éducatives.»