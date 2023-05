astuce de membres d’équipage: Ce qu’il ne faut pas faire en avion si vous voulez éviter les germes

Les membres d’équipage ont toutes sortes d’astuces pour passer un vol agréable et éviter les désagréments. Certains partagent leurs conseils sur les réseaux sociaux. En voici quelques-uns à garder en tête lors de votre prochain départ en vacances.

Ne pas poser la tête contre le hublot

«Ne vous endormez pas la tête contre le hublot», prévient Tommy Cimato, qui est steward. «Vous n’êtes pas la seule personne à l’avoir fait et vous ne savez pas combien de personnes et d’enfants l’ont touché avec des mains plus ou moins propres», explique-t-il sur TikTok.