À Luxembourg : Ce raisin de la capitale donnera du vin pour quelques privilégiés

Le temps s’est figé, lundi matin, en plein cœur de la capitale. Un moment suspendu pendant la récolte du raisin qui pousse là, sur ce vignoble au pied du rocher du Bock et avec l’abbaye de Neumünster en contreplongée. Même la bourgmestre, Lydie Polfer, ne cachait pas son émerveillement, comme si on redécouvrait la magie de l’endroit à chaque fois qu’on y pénètre.

«Regardez la forteresse! C’est une situation exceptionnelle pour les raisins. Le mur retient la chaleur, cet endroit est extrêmement propice», glisse la bourgmestre qui détaille un fruit «particulièrement sucré cette année». «Avec l’été qu’on a eu, c’est exceptionnel. Il serait encore meilleur si on avait eu un peu plus d’eau. Et il y a un microclimat dans ce cadre, il fait presque plus chaud qu’en Moselle», abonde Nicolas Ries, dont les caves à Niederdonven sont chargées de mettre ce raisin de la capitale en bouteille.