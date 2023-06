Ce scandale qui risque de coûter sa tête à Marlène Schiappa

Soupçons de détournement de fonds, accusations de favoritisme, contenus controversés… Trois ans après sa création, ce fonds est au cœur de deux enquêtes, judiciaire et parlementaire, et a été éreinté par la famille de Samuel Paty, le professeur décapité le 16 octobre 2020, à la sortie de son collège de région parisienne, par un jeune islamiste radical.

En pleines rumeurs de remaniement gouvernemental, le scandale menace aujourd’hui de rattraper l’initiatrice du fonds, Marlène Schiappa, soutien de la première heure d’Emmanuel Macron et ministre médiatique et clivante. Après s’être défendue de tout manquement, elle est passée sur le gril de la commission d’enquête du Sénat, mercredi.

«Dysfonctionnements»

Elle a assuré vouloir assumer sa «responsabilité» dans la gestion controversée de ce fonds, tout en se défaussant régulièrement sur son administration et sans convaincre les sénateurs. Marlène Schiappa a concédé qu’il y a «eu des dysfonctionnements dans l’organisation et dans la gestion» de ce fonds.

Assassinat de Samuel Paty

Retour fin 2020. L’assassinat de Samuel Paty, qui avait été mis en cause sur les réseaux sociaux pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet, soulève une immense vague d’émotion. Le gouvernement promet alors de s’attaquer au «séparatisme», notamment religieux, qui menacerait la cohésion sociale. Une loi verra le jour en août 2021 mais l’exécutif met sur place, dès avril 2021, le Fonds Marianne pour la République, du nom de la figure symbolique incarnant la France.

Avec cet outil, Marlène Schiappa, alors ministre déléguée à la Citoyenneté, affirme vouloir financer des personnes et associations faisant la promotion des «valeurs de la République et (luttant) contre les discours séparatistes». Au total, l’État rassemble 2,5 millions d’euros pour les allouer, après examen des dossiers de candidature, à des associations. Confiée à un comité interministériel contre la radicalisation, la procédure est expéditive: 17 dossiers sont retenus deux mois plus tard.