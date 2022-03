France/Grand Est : Ce «secret» qui a fait frissonner Strasbourg

STRASBOURG - 500 amateurs de frissons ont tremblé, jeudi soir à Strasbourg, lors d'une projection en plein air du «Projet Blair Witch», classique du cinéma d'horreur.

Des bougies disposées au sol

On distingue au loin une brume teintée de bleu et de rouge. Au bout du chemin, des silhouettes noires accueillent les cinéphiles en poussant des cris gutturaux avant de leur désigner un grand espace où ont été dressés un écran géant et des dizaines de bancs. Aucun éclairage, mis à part des bougies disposées au sol et des spots rouges braqués sur les arbres. Au fond du parc, une buvette et un brasero. D'emblée, la présence de trois grandes structures de bois, évocation des objets de sorcellerie de «Blair Witch», lève tous les doutes sur le film mystère: «Tu vois? Je te l'avais dit!», glisse une jeune femme à son ami.