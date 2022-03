Ce sera l'Espagne

La France affrontera l’Espagne, championne du monde et vice-championne olympique, en quarts de l’Eurobasket, jeudi, à Katowice.

Malgré leur parcours sans faute dans cet Euro avec six victoires en six rencontres, les Bleus héritent du pire adversaire possible en quarts en raison du parcours chaotique des Ibères qui n'ont pu faire mieux que 4es de leur poule de qualification.