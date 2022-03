Ironman : «Ce sera la meilleure équipe de triathlètes»

Dirk Bockel et sa nouvelle équipe Uplace-BMC ont été présentés officiellement aujourd’hui à Bruxelles.

L’essentiel: Qu’attendez-vous de cette nouvelle équipe Uplace-BMC?

Dirk Bockel: Elle m’offrira un encadrement très professionnel. Uplace-BMC a été conçue uniquement par et pour des triathlètes. Elle réunira dix compétiteurs de très haut niveau et sera la plus forte équipe de triathlètes jamais formée. Au cours de ma carrière, mon principal souci a été de manquer de personnes qualifiées autour de moi pour me soutenir. Avec cette équipe, beaucoup de choses vont s’améliorer.