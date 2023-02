Xavier Bettel : «Ce serait une honte de construire un mur en Europe»

LUXEMBOURG/BRUXELLES – Le Premier ministre luxembourgeois s'est de nouveau opposé fermement à l'idée de construire des clôtures aux frontières de l'Union européenne.

La question des flux migratoires a été abordée, à l'occasion du Conseil européen extraordinaire qui s'est tenu jeudi et vendredi, à Bruxelles. De nombreux pays européens - Autriche en tête - demandent la mise en place de clôtures aux frontières de l'UE. En octobre 2021 déjà, douze pays avaient demandé que l'UE finance ce type de mur, pour répondre aux arrivées de migrants via le Belarus. La Commission européenne a jusqu'à présent refusé que l'argent de l'UE serve à ériger des «murs et barbelés».

Une position que défend le Premier ministre luxembourgeois qui a souligné que les murs n'apportaient «pas de solution». «On le voit entre les États-Unis et le Mexique», a souligné Xavier Bettel. «J'ai déjà dit il y a deux ans que ce serait une honte de construire un mur en Europe avec des étoiles européennes dessus. Je pensais que l'Europe c'était la chute d'un mur, et non la construction de nouveaux».

«Europe forteresse»

Selon le groupe GUE/GNL (gauche radicale) au Parlement européen, fermement opposé aux murs, entre 2014 et 2022, la longueur totale des clôtures construites aux frontières extérieures de l'UE et au sein de l'UE et de l'espace Schengen est passée de 315 à plus de 2 000 km.

Le chef de la diplomatie de l'UE, l'Espagnol Josep Borrell, a mis en garde contre une «Europe forteresse». «Nous pouvons demander aux (pays) de reprendre les migrants irréguliers, mais nous devons offrir des voies de migration régulière. D'abord parce que l'Europe a besoin de migrants. Et deuxièmement parce que c'est une meilleure façon de traiter avec nos partenaires dans le monde», a-t-il déclaré.

«S'assurer qu'aucun crime de guerre ne restera impuni»

Xavier Bettel a par ailleurs réitéré le soutien du Luxembourg à l'Ukraine: «Le Luxembourg continuera à soutenir l'Ukraine en offrant une aide militaire, une aide humanitaire et un soutien dans les forums internationaux pour s'assurer qu'aucun crime de guerre ne restera impuni», a-t-il indiqué.

«Un tribunal spécial, établi à travers un accord entre l’Ukraine et les Nations unies, semble être la meilleure option, afin d’assurer la redevabilité pour le crime d’agression contre l’Ukraine et de surmonter le problème de l’immunité personnelle des dirigeants russes», a-t-il conclu.