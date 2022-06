Kheira Hamraoui : «Ce soir-là, j'ai bien cru que j'allais y rester»

Kheira Hamraoui sort du silence pour la première fois depuis son agression à coups de barre de fer. Elle confie qu'elle a «besoin que la vérité éclate».

«Beaucoup de questions me taraudent: pourquoi moi? Pourquoi autant de violence envers ma personne? J'ai besoin que la vérité éclate pour m'apaiser», déclare la joueuse du PSG (32 ans) dans un entretien diffusé mardi soir sur le site du quotidien sportif.

«J'ai vécu une agression d'une violence inouïe», raconte-t-elle. «Deux inconnus encagoulés m'ont sortie de la voiture dans laquelle je me trouvais pour me tabasser à coups de barre de fer dans les jambes. Ce soir-là, j'ai bien cru que j'allais y rester... Je hurlais de douleur. J'ai essayé de me protéger au maximum. Cette scène, pour moi, a duré cinq minutes. C'était insoutenable. J'en garde un souvenir très douloureux, très lourd».