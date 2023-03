Drame au Luxembourg : «Ce sont trois vie gâchées, il faut faire ralentir les gens»

Le drame s'est déroulé vers 10h10, dans cette zone résidentielle de la rue de Neudorf, au pied de la descente venant du Findel. Une voiture était, selon la police, en train de doubler un bus, à un arrêt, quand un autre véhicule, venu de l'arrière, de la direction du Findel, a tenté de dépasser le bus et la voiture.

Il a heurté la voiture qui doublait, avant de faucher une piétonne sur le trottoir et de s'écraser dans la façade d'une maison. Son conducteur, âgé de 64 ans est décédé sur les lieux comme sa passagère de 31 ans. La piétonne âgée de 40 ans, projetée par le choc, n'a pas survécu. Le conducteur de la première voiture a lui été transporté à l’hôpital, dans un état grave, a ajouté la police, qui a précisé hier rechercher des témoins de l'accident.

«Je n'ai jamais vu une horreur pareille»

«Avec des ouvriers qui étaient là, on s’est approchés de la voiture sur le toit, au bord de la maison, racontait Steven un automobiliste de 35 ans qui s'est arrêté pour aider. «Nous avons essayé d’ouvrir la portière de la voiture pour porter secours, mais c’était impossible». Selon ce dernier, un chauffeur de bus, témoin de l’accident, lui aurait confié avoir vu une voiture arriver sur sa gauche «à très grande vitesse». Une information que la police ne pouvait confirmer hier.

«On a vite compris que c'était grave»

«Ma femme venait de descendre d'un bus de l'autre côté de la route et de traverser, confiait un autre voisin. C'est une route où les gens roulent vite, surtout s'ils arrivent d'en haut. On passe d'une zone limitée à 90 km/h, dans la descente, à 50 km/h. La route a été rétrécie, mais certains montent sur le trottoir. Des voitures décollent. Il y a souvent des accidents. Il y a une dizaine d'années, il y avait eu deux morts, de l'autre côté», poursuivait-il. «Ma femme se repose. Elle est choquée. Ce sont trois vies gâchées pour rien. Cela devait arriver, et cela arrivera encore souvent. Il faut faire ralentir les gens qui descendent».