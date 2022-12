Rappel de produit au Luxembourg: Ce tartare de saumon peut contenir des listeria

Les listeria monocytogenes peuvent causer de la fièvre, des maux de tête et une gastroentérite. Des personnes vulnérables telles que les personnes immunodéprimées et âgées et les jeunes enfants peuvent présenter des symptômes neurologiques dus à une méningite. Les femmes enceintes doivent également être attentives à ces symptômes. Les gastroentérites peuvent apparaître entre quelques heures et 3 jours après consommation, alors que les symptômes neurologiques ne peuvent apparaître qu'après 3 mois.