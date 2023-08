Un vieil antibiotique, miracle contre les infections sexuelles?

Les États-Unis devraient bientôt recommander l'ajout d'une nouvelle arme à l'arsenal utilisé contre les infections sexuellement transmissibles: un antibiotique développé il y a des décennies, transformé en pilule préventive. La doxycycline, lorsque prise après un rapport sexuel sans préservatif, a démontré lors d'essais cliniques réduire significativement le risque d'infection à trois maladies: la chlamydia, la gonorrhée et la syphilis.

La principale agence sanitaire fédérale américaine, les CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies), est chargée de prendre une décision sur de nouvelles recommandations. Elle devra prendre en compte le besoin de contenir des épidémies touchant des millions d'Américains, mais aussi le risque d'accroître la résistance à l'antibiotique.

«L'innovation et la créativité sont importantes en matière de santé publique, et nous avons désespérément besoin de nouveaux outils», a déclaré un responsable des CDC, Jonathan Mermin.

Épidémies en hausse

Ces recommandations, qui devraient être publiées cet été, ne viseront probablement que les groupes les plus à risque: les hommes gays ou les femmes transgenres avec de précédentes infections. Mais alors que la nouvelle se répand, certains médecins prescrivent déjà l'antibiotique à cet effet. Malik, un habitant de Washington de 37 ans qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, a déjà utilisé deux fois de la doxycycline en prévention, sur conseil de son médecin, après des rapports à risque -- dont l'un avec un partenaire n'ayant pas prévenu qu'il avait retiré son préservatif.

Les cas de ces trois infections bactériennes augmentent depuis une décennie et ont atteint 2,5 millions en 2021 aux Etats-Unis. D'abord parce que mécaniquement, plus il y a d'infections, plus elles sont transmises. Mais aussi parce que les préservatifs sont de moins en moins utilisés depuis l'arrivée de la Prep -- un médicament pris en prévention afin d'éviter de contracter le sida.