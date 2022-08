A Esch: Ce vieil immeuble sera remplacé par des logements

À Esch : Ce vieil immeuble sera remplacé par des logements

ESCH-SUR-ALZETTE – Le groupe Capelli et l'entreprise d'investissement Novaxia ont racheté, pour 21,26 millions d'euros, l'ancien site immobilier Telindus de la rue des Mines, à Esch. Avec à l'idée d'y développer des logements.

Une centaine d'appartements vont être érigés à la place de l'ancien immeuble Telindus de la rue des Mines, à Esch-sur-Alzette. Le bâtiment a été vendu par un fonds d'investissement au groupe Capelli et à Novaxia. Montant de la transaction: 21,26 millions d'euros, selon un communiqué d'Inowai, qui a conseillé le fonds sur cette vente.

Le PAG (Plan d'aménagement général) du secteur a changé pour devenir une zone MIX-urbaine. Du coup, Capelli, un promoteur immobilier, et Novaxia, qui investit dans le «recyclage urbain», pourront y développer un projet résidentiel avec donc une centaine de logement. Le tout sera situé tout près de l'A4 et à 5 minutes de la gare d'Esch. Il sera aussi relié directement à Belval, grâce à une piste cyclable et des transports en commun.