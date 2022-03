Ce week-end, place au brassage musical en Ville

LUXEMBOURG - C'est une coutume qu'on ne voudrait pas voir disparaître. Le début du mois de juillet annonce le soleil, la fin de l'école et beaucoup de danse dans les rues de la capitale. À commencer par le MeYouZik Festival, le 4 juillet, le rendez-vous de la découverte et du métissage dans le sens le plus noble du terme avec des noms comme Bassekou Kouyaté & Ngoni Ba ou encore La Caravane Electro.

En effet, si le lendemain, les Simple Minds joueront en tête d'affiche du Rock um Knuedler, ce sera aussi l'occasion pour beaucoup de découvrir les formations locales au goût éclectique comme Minipli, Sug(r)cane, Artaban et Mutiny On The Bounty, entre autres. Ce sont vingt heures de musique que la Ville vous offre. Ne reste plus qu'à espérer que le beau temps soit de la partie.