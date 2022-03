Cécile Brossard écope de à 8 ans et demi de prison

La Française a été condamnée jeudi par la Cour d'assises de Genève pour le meurtre de son amant le banquier Edouard Stern tué le 28 février 2005 lors d'ébats sado-masochistes.

Le jury a souligné le caractère «particulièrement lâche» du meurtre, mais a tenu compte des «regrets profonds» de l'accusée et de son «enfance difficile». Les jurés ont atténué la peine en raison de la «liaison tumultueuse» et du comportement «humiliant, harcelant et cruel par moment» de son amant.