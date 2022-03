Cécilia Attias, ex-Sarkozy demande du respect

L’ex-Première dame de France assume son bref passage à l’Élysée. Et se dit «incapable de vivre dans le compromis et le mensonge».

Questionnée sur le fait de savoir si ce refus du mensonge était plus important que "la raison d’État", Mme Attias avoue s'être "posée la question tant de fois. Et c'est pour cela que je suis retournée avec mon ex-mari. On m'a tellement reproché de ne pas m'être sacrifiée pour mon pays", souligne-t-elle.

"J'assume totalement la responsabilité de ce que j'ai fait, je ne demande pas qu'on me félicite ou qu'on m'aime, je demande seulement qu'on me respecte", souligne Cécilia Attias à Vanity Fair Italia. "Je sais que j'ai bien agi et je souhaite à mon ex-mari d'être heureux dans son nouveau mariage", a-t-elle ajouté à propos des noces célébrées le 2 février entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni.