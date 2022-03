2manydjs : «Cela a été énorme de mixer à la Philharmonie!»

LUXEMBOURG -

Les frères Stephen et David Dewaele ont fait danser 2

000 spectateurs lors de la End-of-season Party à la Philharmonie.

Les Belges Stephen (à g.) et David (à d.) Dewaele ont mixé deux heures à un rythme effréné. Le public était aux anges.

En général, nous n'aimons pas les DJ stars. Mais David Guetta, on l'adore! Sa musique devrait être trop commerciale pour nous, mais il est intelligent. Il a la sagesse de se faire plus naïf qu'il ne l'est.