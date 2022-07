Cyclisme luxembourgeois: «Cela a été un Tour de France sans répit»

Lui-même a terminé à une belle 12e place au classement général, à 45’23" du vainqueur danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Surtout, il s’est imposé lors de la 9e étape à Châtel , après une longue échappée terminée en solitaire. Les circonstances de la course lui ont donné plus de responsabilités que prévu: «Ce n’était pas évident d’endosser le rôle de leader après l’abandon de Ben O’Connor (NDLR: son leader australien, qui a chuté), mais je me suis battu pour relever le challenge».

Geniets en soutien précieux

Il n’oublie pas le chemin parcouru: «Il y a un an, je commentais le Tour sur RTL après avoir été opéré. Ce chemin montre qu’il faut toujours croire en soi». Bob Jungels fait partie des trois coureurs de son équipe à avoir terminé la course, avec Benoît Cosnefroy et Stan Dewulf. La formation française a été touchée par des chutes et décimée par le Covid-19, un virus que le Luxembourgeois avait contracté juste avant la course.