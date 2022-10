Aminata Diallo sur «RMC»: «Cela est allé très très vite. A tout casser, 30 ou 40 secondes»

Aminata Diallo sur «RMC» : «Cela est allé très très vite. À tout casser, 30 ou 40 secondes»

La footballeuse Aminata Diallo, mise en examen pour «violences aggravées» et «association de malfaiteurs» dans l'enquête sur l'agression de son ex-coéquipière au Paris SG Kheira Hamraoui, s'est exprimée sur RMC. Elle a d'abord indiqué qu'elle ne connaissait pas les agresseurs : «Je ne les ai jamais vus, j'ai jamais été en contact avec, j'ai jamais parlé avec eux», lançant que «c'était établi par les enquêteurs».

«Je roulais dans une allure normale»

Elle a également démenti avoir roulé à faible allure pour favoriser l'attaque. «C’était une rue un peu étroite, pas grandement étroite mais étroite quand même, où il y avait des voitures garées à droite et à gauche en zigzag. Je roulais dans une allure normale pour cette rue-là en fait. Je ne pouvais pas rouler très vite mais je ne roulais pas très doucement».

Sur l'agression, elle se souvient que des hommes semblaient cachés derrière un camion blanc: «Ils ont commencé à taper sur mon capot. Cela est allé très très vite. À tout casser, 30 ou 40 secondes», rapporte-t-elle. «L’un est venu de mon côté, l’autre est allé du côté de Kheira Hamraoui. Ils ont ouvert les portières (...) Celui qui a été de mon côté m’a molestée. On oublie aussi de le dire. Il m’a insultée et essayé de me dire qu’il fallait que je lui donne de l’argent».