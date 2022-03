«Cela faisait longtemps que je n'avais pas embrassé»

Robert Pattinson, l’étoile montante d’Hollywood et héros du blockbuster «Twilight», doute de son pouvoir de séduction. À tel point qu'il reconnaît ne pas ressembler au Don Juan qu'il semble être.

À 23 ans, Robert Pattinson, vu dans «Harry Potter et la Coupe de Feu», explose au box-office américain dans «Twilight» (dès le 7 janvier sur les écrans français et belge), un film fantastique lancé le week-end dernier aux États-Unis et qui s’est déjà placé en tête des recettes, avec 55 millions d'euros. L’acteur britannique y joue Edward Cullen, un vampire fou amoureux d’Isabelle Swan, une étudiante de 17 ans.