Lydie Polfer/Luxembourg: «Cela fait chaud au cœur d'être remercié par les forains»

«Le collège échevinal a été invité lundi soir par le conseil d'administration des forains», nous a-t-elle confié, «et ils n'ont pas hésité à nous remercier. Ils ont souligné que, sans l'aide et les possibilités que nous leur avons données, notamment avec les manèges dans les quartiers, les forains n'auraient pas tenu le coup. Et on n'aurait donc pas eu de sortie de crise pour cette reprise. Nous avons dû les aider pour les maintenir en vie pendant les deux dernières années qui ont été difficiles pour tout le monde».

Très attachée aux traditions de sa ville, Lydie Polfer n'a jamais caché sa joie de voir revenir la Schueberfouer sous sa forme traditionnelle. «Cela fait chaud au cœur d'être remercié par les forains», salue la bourgmestre de la capitale. «Ils nous ont offert un petit stylo à bille et c'est un petit geste qui compte. Dans toute cette atmosphère de crise, ce qui était réconfortant, c'est que l'on a senti les gens prêts à faire preuve de beaucoup de solidarité. On s'est plus écoutés et c'est l'un des points positifs de cette crise du Covid. Face aux difficultés, on reconnaît les gens qui sont vraiment là pour vous, prêts à vous aider.