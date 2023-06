Islande: Cela pourrait bientôt être la fin de la chasse à la baleine

Sur cette photo prise le 24 juin 2022, on voit un navire transporter un rorqual commun de 20 mètres de long depuis sa coque jusqu’à l’usine de traitement de Hvalfjordur, près de Reykjavik.

«Si le gouvernement et les titulaires de permis (de chasse) ne peuvent garantir les exigences de bien-être, cette activité n’a pas d’avenir», a ajouté la ministre. La dernière société de chasse active dans le pays, Hvalur, avait déjà annoncé que cette saison serait sa dernière à cause de la baisse de rentabilité de la pêche. La saison de la chasse à la baleine en Islande s’étend de mi-juin à mi-septembre, mais il est peu probable que l’activité reprenne après le 31 août.

Rentabilité et demande en baisse

Les quotas annuels autorisent la mise à mort de 209 rorquals communs – le deuxième mammifère marin le plus long après la baleine bleue – et de 217 petits rorquals. Mais les prises ont été nettement plus faibles ces dernières années en raison de la baisse de la demande pour la viande de baleine.