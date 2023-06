Suspense à Esch: «Cela se joue à quelques voix, forcément tout le monde est un peu nerveux»

Georges Mischo. Vincent Lescaut/L'essentiel

Serré, serré, serré... Au Drupi's, dans la rue de l'Alzette à Esch, les visages étaient un peu crispés dimanche vers 21h30. Et les yeux rivés sur les portables. Et pour cause, le CSV de Georges Mischo (29,57%) avait après le dépouillement de 37 bureaux sur 38 moins de 0,2% d'avance sur le LSAP (29,46%).

«C'est très serré. J'aurais préféré ne pas être dans cette situation mais actuellement c'est la même au conseil communal, avec six sièges pour le plus grand parti d'opposition et six pour le CSV. Avec nos partenaires de la coalition, le DP et les Verts, actuellement on pourrait continuer ainsi avec dix sièges», confiait Georges Mischo.

«Les tractations seront difficiles»

Et le député tenait à tempérer la percée socialiste. «Ils ont quand même perdu trois sièges aux dernières élections en 2017. Leur résultat, même si ce n'est pas fini, n'est pas l'explosion qu'ils auraient peut-être attendue. Ils ont fait un bon résultat mais ce n'est pas une grande sensation», poursuivait le député. «J'ai toujours dit que mon but était six sièges +X. Le +X est peut-être encore possible. J'avais une équipe énorme, motivée, engagée... Des candidats sont à cinq ou dix votes près, cela rend nerveux», ajoutait Georges Mischo, personnellement en tête des suffrages de la commune.

«Les tractations seront difficiles. On va attendre les résultats et ensuite on pourra discuter. Il n'y aura pas onze ou douze possibilités», concluait-il.